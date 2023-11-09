台電公司金門區營業處今(9)日上午展開歲末年終前的睦鄰愛心活動，為免鄉親舟車勞頓之苦，貼心由副處長蔡四海引領幹部親自走訪身心障礙者家長協進會、福田家園及松柏園等弱勢團體，以及地區急難、低收入户等處致贈慰問金，讓獨居長者及弱勢民衆感受有如家人陪伴的幸福感，也展現台電回饋及寒冬送暖、關懷弱勢的愛心。

台電指出，該公司長期關懷地方弱勢族群，今年度的愛心送暖活動，特別前往身心障礙者家長協進會、金門縣松柏園及福田家園等團體探慰院民，致贈單位慰問金各20000元；另經由金門縣政府轉介，探慰5户急難户各致贈6000元、5戶低收户各致贈2000元，以及身障及老人共10戶各致贈2000元，總計新台幣12萬元慰問金，並關心他們的家庭狀況，以表達台電的一份關懷與温暖。

蔡四海表示，在歲末年終大家相互祝福之時，仍有些鄉親因遭逢變故，需要大家一同關心；更希望藉此關懷行動，達到抛磚引玉的效果，並呼籲社會大眾善盡一己之力，讓需要幫助的人適時得到援助，使弱勢民衆也能感受到社會的關心，讓社會氛圍更加祥和温馨。