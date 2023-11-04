每12年舉辦一次的金門后湖海醮今年再次登場，包括縣長陳福海(中)等軍政各界都到場祭拜，祈佑風調雨順、國泰民安。(于家麒攝)

每12年舉辦一次，被文化部列為金門「無形文化資產」的后湖海醮文化季今年再次隆重登場，包括金門縣長陳福海、金防部中將指揮官李定中等地區軍政各界，今(4)日上午相繼前往設置於后湖海濱公園的法會現場誠心祭拜，超度海上三軍陣公亡將士暨無主幽魂，祈佑風調雨順、國泰民安。

后湖海醮被文化部列為金門「無形文化資產」，縣長陳福海(右)與金防部指揮官李定中(左)今日都率所屬到場祭拜。(于家麒攝)

「無形文化資產」后湖海醮，是金門全島唯一有百年以上歷史的普度文化，為了舉辦這場12年一度的宗教盛事，后湖幾乎全村總動員，包括后湖昭應廟管理委員會、海醮籌備委員會都積極動員村民投入法事、設醮的準備工作，從10月中開始準備，一直到11月初正式舉辦醮慶，前後歷時將近半個月，村民十分虔誠，幾乎每天都會拜拜。海醮祭典於今天上午11點在后湖海濱公園隆重舉行，軍政各界包括縣長陳福海、立委陳玉珍、金防部指揮官李定中等人都率主官管與團隊到場祭拜。

金門縣長陳福海(左)致贈爐敬金予廟方，祈佑風調雨順、國泰民安。(于家麒攝)

每12年舉行一次的后湖海醮活動，不少旅居台灣的鄉親都專程回來參與，前籃球國手許智超也前往觀禮。(于家麒攝)

海醮祭典現場並搭棚陳列各式糊紙神像，有主壇水龍宮、水府大帝、四海龍王、救苦天尊、普化天尊、騎鶴童子、唐趙馬溫等四大天將、大士爺，以及范、謝二將軍等共17尊，吸引不少愛好地方宗教文化的民眾到場拍照紀錄。文化部文資局主任秘書張祐創也偕同多位同仁到場考察，對此特殊的風土民情留下深刻的印象。

據當地許氏耆老表示，「后湖卯年海醮」起源於1914年12月3日的海難，當天清晨后湖村民許侯閃等9人出海捕魚，原本平靜的海面突然掀起狂風巨浪，6人不幸命喪大海，僅3人驚險逃出生天。

翌日，后湖昭應廟王爺的乩身突然起乩指示，此海難為歷年來海上孤魂前來討食作祟之故，乩身並親赴海灘與水府議論，雙方約定孤魂及水族不得侵擾后湖海域作業的漁民，而后湖居民每逢卯年必須舉行海醮，以答謝眾神明護佑海域平安順遂，並須準備供品祭奠普度、答謝海域之水族及孤魂，祈求消災解厄、海面平靜不起波瀾、海洋資源豐沛。此後相沿成習，每12年逢卯年(兔年)就會舉行盛大的海醮活動，不少旅居台灣的村民都專程回來參與。

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