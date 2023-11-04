台北靈安社4日接受台北市文化局授證「無形文化資產」表彰，並於活動中表演傳統北管戲曲。（丁上程攝）

擁有153年歷史的台北靈安社，繼2011年被登錄為民俗「台北靈安社神將陣頭」保存者、2022年多尊神將及神像獲指定為一般古物後，今年續以傳統表演藝術「北管」保存者的身分獲得無形文化資產肯定，台北市文化局4日也舉行授證典禮，由局長蔡詩萍親自授證，表彰台北靈安社長期傳承珍貴文化資產的貢獻。

蔡詩萍直言，這一年間因為接觸北管文化、靈安社的次數相當多，也讓他感受到「身為一個台灣子弟，對於北管文化相當陌生，感到很抱歉。」蔡詩萍強調，當了局長以後對北管文化的了解，可以說是「進步神速」，而且如果沒有靈安社的各位大師們，「這個藝，很難因為人而傳承下去，」

蔡詩萍強調，153年真的很不容易，跨越了政權、穿越了族群。非常謝謝靈安社的各位，因為大家認真的傳承，北管因為各位能繼續發揚光大。台北市文化局會持續盡本分，盡量挹注資源，讓文化得以傳承。

台北靈安社歷史可回溯至清同治年間，台北靈安社籌組緣起於台北迎城隍之宗教迎神目的，其成員以在地民眾組成為主，與地方社群緊密連結，自1871年成立迄今，透過每年「五月十三迎城隍」，在暗訪除煞、正日遶境等不同儀式活動中，呈現大稻埕獨特人文景觀與聲音景觀。

台北靈安社在百餘年的發展過程中，亦遭遇傳承中斷，所幸經由現任社長陳周淑穗積極奔走復興，現今台北靈安社已恢復遶境踩街、登台表演、北管排場，同時妥善保存社團歷史文物、曲冊等相關文物，更積極培育北管音樂技藝後進，更招募中小學生加入傳習行列，推廣傳統藝術文化，對保存北管傳統表演藝術貢獻卓越。