台北流行音樂中心啟用3年，因外牆磁磚剝落、1.9億元爭議工程款、人事費用年年增加備受議員批評，北流執行長梁序倫在臉書曝心聲，強調推動台灣流行音樂是北流的任務，成立第4年自籌率已達40％以上，期盼「音樂歸音樂，無關政治」。

梁序倫昨透過臉書發文表示，北流佔地2萬7104坪，涵蓋表演廳、文化館、Live house、戶外演出空間、商店街、辦公室的園區，營運類型包含流行音樂演出、展覽、店舖經營、育成工作室、Live house及辦公室出租。

他說明，北流人員業務除了流行音樂展演、內容創造、活動規畫執行、行銷宣傳、場館經營、物業工程、採購法務、行政管理，也需熟悉公部門行政採購流程，周末需要排班加班。

梁序倫說，北流表演廳是全台3000人以上場地、市占率33％的場館，1年超過100組歌手或團體在此演出，且1年超過120位學生及450位教師接受北流培育及培訓，也讓南港地區1年增加40萬人次消費，創造超過7億元區域經濟產值。

他強調，北流作為文化類型的行政法人，任務是推動台灣流行音樂，但因為執行公共任務且具場地壟斷性，無法自由運用商業手段，達成營運目標，「讓音樂歸音樂，無關政治」。