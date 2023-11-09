金門尚義機場形象館改裝之攝影棚內部空間充滿各種復古裝飾，宛如讓人置身實體的舊照相館。（圖／金門縣觀光處提供）

到館的民眾可以利用現場可移動式的燈架，來調整光源的亮度以及色溫，找出最合適的拍照的角度。（圖／金門縣觀光處提供）

金門縣觀光處今年強打的「老兵召集令」活動仍如火如荼的進行中，據官方統計，活動自7月15日推出至10月底，已吸引11492名人次老兵重返英雄島，而陪同蒞金的親友人數更已多達22198人次，已創開辦6年來新高。不過有老兵在離開金門時，如果突然發現漏拍了幾張經典的照片恐生遺憾，為此，縣府加碼將尚義機場的金門形象館重新改裝，變成一個小小攝影棚，以戰地元素為主軸，讓漏拍美照的老兵們可以就近取材拍照，重溫舊時的美好回憶。

觀光處指出，這次機場的金門形象館，以早年的照相館概念進行設計改造，內部空間充滿各種復古裝飾，舒適的沙發與一旁的電話，搭配上背景的相框，宛如讓人置身實體的舊照相館。此外，現場還有可操控的布幕，收納了共4種不同場景的布景，像是建功嶼、獅山砲陣地、大膽島以及還我河山標語等，供遊客拍照。另外還有可互動的布景骰，民眾可以動動手，把骰子拼湊成對應的布景樣式，讓拍出來的照片更充滿立體感。到館的民眾可以利用現場可移動式的燈架，來調整光源的亮度以及色溫，找出最合適的拍照的角度、環境，因此很歡迎遊客們到此一遊，拍照打卡留念。

觀光處長李銘培表示，今年舉辦的「金門老兵召集令」活動除了帶來觀光效益外，目前也蒐集不少的老兵故事與照片。形象館內的擺飾照片，多數由返金軍友提供，未來也會透過線上老兵故事館等方式，幫金門弟兄設置專屬資訊平台，讓金門老兵老兵願意重返前線。

觀光處提醒民眾，本次形象館是採自導式的展覽，布幕和其中一檯可移動式燈具等皆可由民眾操作，但拍照道具不可帶出館外，使用後要歸回原位，並且要注意安全，尤其是可移動式的燈具有一定重量，搬運時需要特別注意。形象館開放時間是每日早上8點30分到下午16：30分。