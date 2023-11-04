國民黨中央黨部秘書長黃健庭(中)今特別搭機飛抵金門，為侯友宜及尋求3連霸的金門籍立委陳玉珍(右二)加油打氣。(于家麒攝)

國民黨中央黨部秘書長黃健庭(左)對立委陳玉珍(左)的選情非常有信心，要她為該黨打贏一場深具意義的選戰。(于家麒攝)

國民黨總統立委選舉金門縣婦女後援會今成立，100多位婦女代表人人手搖國旗齊力高喊「2024政黨輪替」。(于家麒攝)

2024大選倒數70天！國民黨總統立委選舉金門縣婦女後援會今(4)日上午在救國團舉行成立大會，中央黨部秘書長黃健庭與全國婦女後援會總會長陳怜燕一早也特別搭機飛抵金門助陣，全場100多位婦女同志代表人人手搖國旗齊力高喊「2024政黨輪替」，為該黨總統參選人侯友宜及尋求3連霸的金門籍立委陳玉珍加油打氣，展現超強女力後援氣勢。

黃健庭表示，今天主要是代表該黨總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫前來參加2024大選金門婦女後援會的成立，看到所有姐妹們這樣的熱情，聚集在一起幫侯友宜與陳玉珍加油，真的很感動；雖然金門的總票數不算多，但若能在此贏得高票對黨來說是很有象徵性意義的，所以一定要從過去的前線戰區-金門開始，打一場漂亮的聖戰。

黃健庭也透露，自己在40年前曾在金門當兵，今天也很巧妙的呼應了「金門老兵召集令」重回英雄島上，希望老兵回來了跟大家一起打拼，讓國民黨能旗開得勝。

黃健庭強調，2024的大選攸關國家的未來，是一個「戰爭」與「和平」、「繁榮」與「蕭條」的選擇，更是一次「公義」跟「貪腐」的選擇，國民黨的選擇非常清楚，唯有侯友宜來帶領國家、唯有政黨輪替，台灣才能重拾和平、公義與繁榮的未來，大家要一起為侯友宜與陳玉珍加油。

對於該黨籍立委陳玉珍的選情有沒信心？黃健庭說，陳玉珍不但要贏，而且要贏得非常漂亮，因為她是國民黨的女戰神，這一席的勝選對該黨深具意義，對她非常有信心。

至於金門有無可能也出現「藍白合」，黃健庭巧妙的迴避笑說台北正在談，在金門談不算數；他下午也將搭機趕回台北參加其他造勢活動。