明(2024)年元旦將迎來3天的連續假期，交通部民航局今(3)日宣布，台-金空中交通管制航線將提供340架次、共3萬3314個座位數，並自11月6日上午9時起開放訂位，有返鄉需求的民眾及計畫出遊的旅客，請把握時間及早訂位。

明年元旦假期自2023年12月30日至2024年1月1日，共有3天連假，民航局規畫自今年12月29日至明年1月2日共計五天為航空疏運期。民航局指出，元旦連假仍以離島航線為疏運重點，在航線運能方面，金門航線將提供340架次、3萬3,314個座位數；民航局已要求各航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次元旦連假，於尖峰時段2023年12月29日至2023年12月31日台灣出發往離島方向，以及2023年12月31日至2024年1月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局強調，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

航空公司也提醒民眾，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。