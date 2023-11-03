針對金門各鄉鎮的主要道路違規停車及違規駛入管制道路的情形，警方將加強勸導、取締。(于家麒攝)

金門地區傳統市區道路規畫過於狹窄，且多為消防通道，加上民眾貪圖方便上街購物常違規停車，若有突發性救災救援任務將嚴重阻礙消防人員執勤。為維護民眾生命安全，金門縣警察局對各鄉鎮道路違規停車將加強執法，並針對金城鎮中興路及莒光路兩條「禁止汽車進入」街道加強取締，汽車若違規駛入管制道路遭逮恐吃上一張1800元罰單，呼籲駕駛朋友別跟自己的荷包過不去。

縣警局說明，金城鎮中興路及莒光路為狹窄道路且為消防通道，於道路入口處縣政府有設置「禁止汽車進入」禁制標誌，全日禁止汽車進入(不限制機車)，並全路段劃設禁止臨時停車標線(紅線)。請民眾勿隨意將車輛駛入管制道路或違規停車，警方將依據道路交通管理處罰條例(以下稱處罰條例)針對違規停車及違規駛入管制道路情形加強勸導、取締。

經縣警局統計，今年1至9月份，在汽車違規駛入管制道路部分，計舉發75件，駛入管制道路行為依處罰條例第60條第2項規定，可處900元以上1,800元以下罰鍰；至於違規停車部分，計舉發2,645件，依處罰條例第56條規定，違規停車可處600元以上1,200元以下罰鍰。

縣警局另強調，針對各鄉鎮的道路違規停車及違規駛入管制道路的情形將加強勸導、取締，以金城鎮民生路、民權路、民族路、北堤路、中興路及莒光路(管制道路)；金湖鎮中正路、復興路、林森路、自強路、黃海路、市港路；金沙鎮沙美市區道路及烈嶼鄉東林街等為重點執法區域。

縣警局提醒，依處罰條例第85-1條規定，汽車違規停車經警方逕行舉發後，如車主未能將汽車移置，每隔2個小時，警方得連續舉發。意即車輛如違規停放在同一地點超過2小時以上，警方得連續舉發，加強處罰。