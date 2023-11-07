賓士車主轉角紅線處違停「車門大開」，讓路過的休旅車與機車騎士小心翼翼的通過。

第一次覺得紅線違停「是正確的」？有騎士行經台中市北屯區，從河北路三段右轉崇德路二段時，驚見有輛賓士車在轉角紅線處違停，不僅如此，駕駛座的車門還大開，危險的舉止也讓路過的休旅車向左偏，小心翼翼的通過；對此，網友竟「力挺」賓士駕駛表示「這就原諒她吧，她都道歉的這麼誠懇了，正所謂得饒人處且饒人」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段13秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市北屯區河北路三段與崇德路二段路口，有騎士行經該路口要右轉時，發現有輛白色賓士車直接在轉角紅線處違停，不僅如此，駕駛疑似在車上找東西，讓駕駛座的車門大開。

畫面中也可看見，騎士前方的1輛白色休旅車，因為怕撞到該賓士的車門，小心翼翼的經過，車身還特別向左偏一些，賓士車駕駛行為，也讓該YouTube頻道的標題也寫下「違停轉角車門還開這麼大很危險哦」，痛批駕駛離譜的行徑。

影片曝光後，網友竟歪樓表示「再次重申，修法強制行車紀錄器畫質必須4K以上，非常重要」、「這就是為何紳士們要花錢買高階的行車記錄器的原因」、「這就原諒她吧，她都道歉的這麼誠懇了，正所謂得饒人處且饒人」、「看這駕駛如此誠意，我認為她就算停在十字路口中間都沒錯」、「人家都彎下腰道歉了，大家速度也放慢了，路口也安全了」。