新北市議會民進黨團今（6）日在議會總質詢，下午針對交通拋出多項問題，包含整條馬路都紅線、逼民眾「違規臨停」，以及停車位少等問題，盼新北市府進行通盤性檢討。

議員黃淑君指出，新北市登記汽車車輛為108萬餘、機車車輛為226萬餘，但新北目前境內規劃汽車停車格僅有99萬餘、與實際擁有汽車車輛差距高達9萬餘，機車車輛差距更是高達51萬餘，停車位一位難求。

黃淑君說，其中新北身障車格更是不足，數據指出新北有17萬餘身障朋友，全市規畫身障汽車格卻只有7千餘、機車格4千餘，找車困難。

議員卓冠廷則說，中央挹注的停車場經費，新北在全國補助佔比高達5分之1，全國補助拿最高，核定23處，但三峽、鶯歌一帶卻一個停車場都沒有，土城也只有一件，尤其是尖山里、鶯歌里，加起來兩萬多人，整個都是新社區，卻沒有公立停車場，要市府評估設立。

議員山田摩衣則說，警察局1-9月開了比預期高出4分之1的罰鍰罰金，認為交通安全維護、保障行人安全，都是大家共同責任，但

像家長接送小孩上下學，臨停半分鐘、10秒鐘就違停了，小疏失被放大，尤其遇到下雨天、颱風天，很辛苦。

議員林裔綺說，瑞芳國中規畫地下停車場，交通局說無迫切性、無成本效應，暫無此規畫，讓她質疑設立停車場是以便民為導向，還是以利益為導向。

議員許昭興則說，交通局紅線畫滿，整個中山路、文化路都畫完紅線，「文化路哪裡可以合法停車？沒有」，這樣民眾怎麼守法？逼著民眾檢舉、逼著民眾去開單，老人家下車要合法停車空間、送貨要合法停車，民眾都不想違規，但要講合理停車空間在哪。

議員陳乃瑜則說，新北市政府一開始規畫設計就是沒想清楚，新店區安和路二段，整條路只有一個停車格，其他全部都是紅線，當初安坑輕軌通車，就有要求周邊交通通盤檢討，包含停車位問題，卻為了規畫身障停車格、塗銷一般停車格。

議員李宇翔則說，重畫區只有六米寬，只有提供畸零地做為車位，前期規畫有問題，後續交通局當然無法規畫；議員林銘仁則說，他之前就詢問過土城運動中心車位不足的問題，當時評估報告都說沒問題，現在民眾停車卻要排一小時。

最後眾議員舉牌，在質詢台前高喊「市長找大位，市民沒車位」表達抗議，交通局長鍾鳴時則答應會做全盤檢討，在兩個禮拜內提出初步報告給民進黨團。