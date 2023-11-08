洗完車愛車竟多一道刮痕，一名女網友日前到北巿市民大道一家洗車店洗賓士車花350元，過程中店員不斷向她推銷，更疑似為了業績，把車子刮出一道傷痕，說如果換雨刷可一起處理掉，讓她氣到報警，想不到警察竟說，這家店他們已經處理過好幾次這種事，要她別再來這洗車。

原PO在臉書「爆料公社二社」指出，日前到北市市民大道一間洗車店洗車，;收費350元，但員工說他很缺業績，一直要原PO加拋光、打蠟2000元，原PO心軟答應，事後另名年紀較長的員工又跟她說車子雨刷該換了，原廠要4000元，算她2000元就好，被原PO拒絕。

結果10分鐘後，那位員工又叫原PO過去，說「車頭前面刮傷了，如果妳換雨刷我就幫你一起把刮傷處理掉。」讓原PO傻眼，因為洗車前她有先錄影、拍照，原先賓士車根本沒刮傷，怎麼會員工經手後，車子就有刮傷了。

原PO表示，她臉很臭跟年長的員工說，車子前面本來沒有刮傷，見氣氛尷尬另名男員工馬上跑來說他們會負責處理刮傷，但原PO還是很不爽，堅持報警處理，沒想到警察卻說，這家店他們已經處理過好多次，勸原PO以後不要來這洗車。

對此，網友紛紛喊太扯，「讓他們賠償啊，好傻眼，處理過還是很明顯有刮痕」、「就黑店啊，應該要報警提告毀損，有許多不肖的洗車業者都用這一招在搞」、「我也吃過他們的虧」、「Google評論看看，看完就知道你不是一個人」。