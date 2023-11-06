金門海巡隊爲悍衛我國漁業資源，於本月3日及今（6）日聯合縣政府共同前往猛虎嶼周邊海域執行護漁工作。（海巡署提供）

金門海巡隊爲悍衛我國漁業資源，於本月3日及今（6）日聯合縣政府共同前往猛虎嶼周邊海域執行護漁工作。（海巡署提供）

金門海巡隊爲悍衛我國漁業資源，於本月3日及今（6）日聯合縣政府共同前往猛虎嶼周邊海域執行護漁工作，並清除陸方漁船於我方海域非法佈置之各式網具，包括中、大型定置網、蟹籠、底刺網等近60件，後續全交由金門區漁會進行後段分類回收處理。

海巡署指出，近期時發現猛虎嶼、貴山灣等海域常有陸船違規佈網，立即編排海巡艦艇、多功能CP艇執行護漁，共計出動6艘次；另考量人船安全，避免陸船干擾收網，結合海巡署特勤隊人員戒護金門縣水試所「護漁號」執行違規佈網清除工作。此兩次執行取締海上非法佈網作業共計清除中、大型定置網9件、蟹籠45組、底刺網4件，將全交由金門區漁會進行後段分類回收處理。

海巡署表示，日後仍將持續採取強勢取締、重罰等作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域漁業資源。另呼籲漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時,可撥海巡署「118」免費專線，海巡隊將會立派艇前往協助處理。