台灣交通亂象屢被外國媒體點名是行人地獄，近日有一名旅居台灣的外籍人士在臉書發文抱怨，過馬路時差點被紅燈右轉的機車撞上，覺得很危險，行人安全再度引發關注，交通部長王國材今受訪對此表示，2周前與警政署討論，接下來將以無號誌口不停讓行人為執法重點。

王國材今上午出席立法院接受媒體聯訪，對於外籍人士怨過馬路不安全，王國材說，行人地獄改善今年初談很多，交通部也做很多，號誌化路口的停讓行人已有大幅改善，但無號誌路口行人通過行穿線時，仍有很多車輛未停讓，2周前他跟警政署討論，接下來執法重點將加強無號誌路口不停讓行人取締，逐步洗刷行人地獄汙名。

媒體問及此次道安條例修正，立委意見分歧如何處理，王國材表示，這次道路交通安全基本法是非常重要法令，是動員中央跟地方、各部會的所有力量作交通安全，委員提出很多相關意見，包括處罰條例定義或公路路線設計規範的規定等都會說明，死亡零願景目標可以放進去，相關法令檢討他也同意，逐一跟委員說明。