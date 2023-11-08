屏東縣議員曾義雄8日在議會質詢警察局長蔡文峰「沒事幹了嗎」，他質疑，為何要在警力吃緊的狀況下，還要多派人力去取締輕微的閃紅燈違規，根本就是擾民。（謝佳潾攝）

屏東縣議員曾義雄8日在議會質詢警察局長蔡文峰「沒事幹了嗎」，他質疑，去年屏東縣交通違規稅入超收近1億，原因究竟為何？而且在警力吃緊的狀況下，為何還要多派人力去取締輕微的閃紅燈違規，根本就是擾民，對此，警方公布取締數據表示，閃光紅燈未停讓取締件數僅占重大交通違規1％。

曾義雄質詢蔡文峰指出，為何去年屏東縣交通違規稅入超收近1億，是鄉親愈來愈不守法？到底是什麼原因會超收這麼多？他續道，屏東交通事故這麼多，警方加強取締交通違規，他也不反對，但去取締閃紅燈沒有停下來、腳落地的民眾，是「沒事幹了嗎」？

曾義雄說，未兩段式左轉、闖紅燈、逆向、違規停車等交通違規的危害性很大，這些應該才是警方取締的主要勤務，加上目前屏東警力這麼不足，怎麼還會規畫取締閃紅燈這種輕微的違規行為？

對此，屏東警察局交通隊表示，依警政署規定，從去年11月1日起開始取締駕駛人行經無號誌路口（閃光紅燈、「停車再開」標誌或「停」字標字處所）未依規定停車行為，而據數據統計，閃紅燈的取締件數占比非常低。

警方表示，從今年1至10月的重大交通違規告發件數9萬餘件來看，閃光紅燈未停讓取締1223件，占比1％，最多的是闖紅燈3萬3396件，占37％，第2多的是未戴安全帽2萬6254件，占比29％，第3多是未二段式左轉1萬4115件，占16％。