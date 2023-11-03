近幾年金門縣受高齡化影響，老人總人口數占比為16.83%，縣府積極尋求解決之道，2日衛生局長蔡建鑫、社會處長陳世保和局處團隊共12人，跨海前來高雄市立大同醫院的大同福樂學堂進行參訪交流，希望將經驗帶回金門，也代表金門老幼共學計畫起步，期許發展出適合金門地區的共學模式。

金門縣府訪團參與老少共學交流學習。（圖／高雄市立大同醫院）

隨著長照2.0實施，高雄市立大同醫院積極發展老年醫學、急重症和慢性病整合醫療服務，以實現在地社區健康老化的目標，與金門縣政府積極實踐的「長者關懷，幸福照護」政策不謀而合。因此，大同醫院社服室主任謝文蒨受邀在金門縣政府舉辦的「老幼共學推動會議」上分享了大同福樂學堂的經營方針和專業經驗，引起金門縣府的高度重視。

蔡建鑫表示，去年10月金門縣完成「一國中學區一日照」目標，並正式啟用安岐多元照顧中心，這是最後一塊拼圖。透過這次參訪深刻體會到老幼共學的重要性，行程除了體驗友善空間設計和硬體設施外，還參與一場老少共學的交流學習活動，進一步讓他們了解了大同福樂學堂如何整合教育和日照，創造更多友善的學習環境，實現老少共學的世代融合，拉近長者與學童之間的距離。

大同醫院院長傅尹志表示，大同福樂學堂經過6年多的用心經營，以其獨特的照護和教學模式成為老少共學的示範場域，得到長者和學生家屬的信任，也獲得來自中央和地方政府的支持與鼓勵，吸引長期關注國內長照議題的行政院長陳建仁蒞臨參訪，相信這次的交流學習活動將對金門當地的老幼共學策略起到積極的促進作用並有更多嶄新成就，共同為台灣社會打造處處充滿愛與和諧的生活環境。