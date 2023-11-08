7日早上衛生局的登革熱防疫人員在鳳山區曹公國小前大規模群聚，讓居民看得心慌慌，擔心是登革熱疫情變嚴重，衛生局表示，因昨日鳳山區共有3例個案，並有1例為社區感染，因此緊急防治共約335戶，分組區塊防治需較多組別，共動員140人以上，才會有防治人員大規模群聚現象。

衛生局說明，昨日衛生局公布鳳山區社區群聚共5例，其中3例為曹公國小附近個案，分別為家庭群聚2人及社區感染1人，市府防疫團隊採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治工作，並畫定約100公尺的防治區域，該地建築形態透天住宅居多且密集，經逐戶貼單通知緊急防治共約335戶，故分組區塊防治需較多組別，共動員140人以上。

衛生局提醒，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作，並於緊急防治後應持續維持環境整潔且切勿再有積水，進而有效降低病媒蚊密度，才能遏止登革熱疫情持續擴散。