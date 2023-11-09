為響應文化部「走出校園─校外文化體驗」，高雄市文化局推出以表演藝術、視覺藝術及歷史文化三大主題規劃的「高雄市校園藝術to go體驗計畫」一日藝文戶外教學，邀請高中職、國中小學生走出校園，到高雄各個文化場域親身體驗。其中「歷史文化」由高雄市立歷史博物館響應，聯合哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、高雄市皮影戲館及衛武營國家藝術文化中心推出「漫遊哈瑪星」及「遇見傳統與現代的光之路」二條路線，10月推動迄今已近800位師生參與。

哈瑪星台灣鐵道館還能體驗台車與轉轍器。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏表示，博物館是多元學習的重要資源，在文化部「校外文化體驗計畫」的支持下，師生透過遊程可建構生活中的文化與藝術記憶，高史博重視實際參與的文化體驗，推出的二條路線8月開放報名即秒殺，10月開始的行程目前已迎接近800位師生參與，預計在明年將會有近2500人進入場館，期望學生連結在校所學與自身經驗，扎根高雄學的初步認識。

哈瑪星鐵道文化園區可親近真實的鐵道車輛。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

除了支持與執行「高雄市校園藝術to go體驗計畫」，高史博為了均衡偏遠地區的學校使用博物館的教育資源，發起的「探索大高雄─博物館共學」計畫，今年在柏文健康事業股份有限公司企業贊助支持下，邀請本市偏鄉與非山非市的國中小學生實際走入博物館，希望提供學子展讀與體認課程之外的高雄學，也獲得校方正向支持與肯定。

師生在衛武營深入了解國家級場館環境及建築特色。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

率先啟動的「漫遊哈瑪星」路線，聆賞高雄邁向現代化的鐵道發展，實際走訪位於哈瑪星地區的舊打狗驛故事館、哈瑪星台灣鐵道館，漫遊在高雄港舊車站與鐵道，並走入舊倉庫的鐵道模型世界，回顧從日本時代迄今，鐵道沿線所承載在地文化和生活記憶。「一邊看小火車，一邊看大火車」精緻的鐵道模型與真實的火車呼應，還能看到輕軌從身邊經過，成為文化體驗旅程中的小驚喜。

學生在衛武營的時光迴廊體驗虛擬實境互動。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

「遇見傳統與現代的光之路」邀請學子走入正港小劇場欣賞跨界皮影戲《光之路》，參訪全球最大單一屋頂綜合劇院的衛武營。《光之路》為高史博、皮影戲館與高雄在地響座劇場、傳統表演藝術保存者永興樂皮影劇團共同合作的新原創劇本，以臺灣傳統皮影故事結合現代劇場、光影戲的跨界演出。長期推動皮影戲教學的龍肚國中、橋頭國小師生踴躍報名，將在明年三月首度體驗別於廟前傳統戲劇的演出及觀戲氛圍。