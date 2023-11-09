由教育部體育署指導、中華民國迷你足球協會主辦、佛光山三好體育協會與雲豹能源冠名贊助的「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」，經過22縣市的預賽激戰，將於11月11日到12日於高雄市佛光山佛陀記念館菩提廣場舉辦全國總決賽，這也是迷你足球賽開辦5年以來，首度舉辦的全國賽，吸引U6、U8組近百隊參加。

112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽全國總決賽為期兩天，11月11日首日先進行U6組賽事、12日為U8組賽事，離島澎湖縣、金門縣亦派隊參加，總計全台22縣市、87支球隊（U6組38隊、U8組49隊）、近千名小小選手們齊聚總決賽，比賽採小組循環賽制，每一隊都能獲得獎牌、獎狀肯定，各組第1名球隊更可以獲得冠軍獎盃、雲豹底迪紀念娃娃，還有利百代贊助大禮包。

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示：「國民小學迷你足球賽已經邁入第5年，從原本參加隊伍數99隊，推廣到全台22縣市都有球隊，目前賽事規模光預賽就有583隊參加，今年創舉就是首度舉辦全國總決賽，並選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，賽事將由愛爾達體育台轉播，歡迎球迷為小小選手加油。」