中華男足接下來將於11月21日回到台北田徑場進行2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，藍翼軍團在第一輪火力全開以7顆進球在高雄雙殺東帝汶後晉級世界盃資格賽第二輪小組賽，要與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞同組競技並進行主、客場兩回合賽制，爭取前進下一輪的門票。中華男足接下來在11月16日先前往阿曼進行客場賽事，11月21日回到台北田徑場迎戰馬來西亞，明年3月、6月則預計主場迎戰吉爾吉斯及阿曼，賽事售票也於udn售票網火熱販售中。

中華足協王麟祥理事長自上任以來不斷推動足球發展，中華男足在理事長支持下聘任總教練Gary White，並在總教練率領下繳出亮眼表現，至今主場四戰維持不敗，兩場主場積分邀請賽以及世界盃資格賽第一輪賽事在高雄吸引破萬名球迷進場支持，台灣足球再次燃起風潮，全台各地的觀眾透過線上線下一起享受足球比賽的刺激！接下來11月在台北田徑場的國際賽事希望更多人進場支持一同捍衛主場，除了服務進場球迷朋友，中華足協也會全力促成賽事直播服務讓更多人能一起為中華隊打氣並持續打造台灣人收看足球的習慣。除此之外王理事長也已與Gary總教練一同規劃青年足球未來發展藍圖，建構基層足球發展，持續打造逐步使台灣足球邁向職業化的基石。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，中華男足將與同組的阿曼、吉爾吉斯及馬來西亞分別進行主、客場兩回合對戰，首場主場賽事在11月21日星期二晚間7點於台北田徑場進行，中華男足前次在台北田徑場出賽已是2019年卡達世界盃資格賽時期，睽暐已久，藍翼軍團將在北台灣迎戰前來的東南亞勁旅馬來西亞，而球迷朋友所矚目的賽事售票也在udn售票網火熱販售中，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。