週日凌晨德甲上演德國國家德比，多特蒙德主場迎戰拜仁慕尼黑。多特蒙德本賽季表現穩定，拜仁則全面受到勒沃庫森的挑戰，所以本次對賽雙方都沒有打平和局的空間。然而以最近3年的成績看拜仁佔有一定優勢，每次都能攻進最少2顆進球，同時上一輪聯賽大勝對手的狀態之下，多特蒙德也不一定能在主場取得勝利。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@多特蒙德][11/05(日)01:30][編號 801]

三線作戰的多特蒙德本賽季可算抓得住平衡，歐冠分組賽雖然處於「死亡之組」但三場比賽過後對於晉級16強算是樂觀。而德國盃多特蒙德剛在主場也能小勝霍芬海姆晉級。聯賽方面多特蒙德目前6勝3平得21分排名第四；儘管整體發揮不俗，但面對波鴻、海登海姆等中下游球隊未能全取勝實在可惜。目前多特蒙德落後榜首的勒沃庫森4分、第二的拜仁2分，斯圖加特同分但進球差略勝排名第三，而之後有RB萊比錫和霍芬海姆在第五、六位置緊追其後，大黃蜂並沒有太多丟分的空間。

同樣是三線作戰，拜仁歐冠分組賽三戰全勝晉級並沒太大壓力。但在德國盃卻讓人意外以 1:2輸給予德丙的薩爾布洛。聯賽則以7勝2平得23分排名第二，當中2場和局分別是勒沃庫森與RB萊比錫，也可算是抵消直接競爭對手的追趕。本賽季拜仁聯賽進攻火力十分強大，平均每場3.78進球，當中沒有任何一場進球少於2顆，面對波鴻以及上一輪的達姆施塔特分別送給對手7:0和8:0。儘管多特蒙德並非弱旅，但拜仁尋找破門機會相當大

回顧5年數據，多特蒙德被拜仁單面性壓倒，多特上一次能擊敗拜仁已經是2019年的德國超級盃；面單德甲的數據看，拜仁自2019年以來對陣多特蒙德取得8勝1平，期間拜仁8次進球數大於2顆，有4場攻進4顆進球或以上。在各自近況難分優劣的情況下，拜仁僅憑這些年的優異紀錄也足夠讓彩迷有明確方向。

陣容上多特蒙德沒有太多用人上的困擾，本賽季加盟的 尼克拉斯·菲爾克魯格 Niclas Fullkrug 最近5場聯賽全數先發上陣，陣式上也較多轉為4-5-1，令這位德國國家隊正前鋒在則則4輪比賽交出2顆進球和1次助攻的表現。

相比之下拜仁在陣容上存有隱憂，主力中場約書亞·基米希 Joshua Kimmich上輪領紅本場需要停賽；中後衛人手短缺，馬蒂斯·德里赫特 Matthijs de Ligt 上仗德國盃不幸受傷，塔雷克·布赫曼 Tarek Buchmann 亦有小傷在身需要休息。不過在中場上 萊昂·格雷茨卡 Leon Goretzka、塞爾吉·格納布里 Serge Gnabry 和 達約特·烏帕梅卡諾 Dayot Upamecano 都已展開操練可以候命，加上目前狀態火熱的 哈里·凱恩 Harry Kane、里羅·薩內 Leroy Sane 等，在攻擊線上不需要擔心。

本場特別可以期待哈里·凱恩與尼克拉斯·菲爾克魯格的正面對決，二人分別是英格蘭和德國的正前鋒代表人物，論名氣哈里·凱恩略勝一籌，也是拜仁值得看高一線的原因。

推薦：不讓分 (巴塞隆納)

週日凌晨，西甲皇家社會主場迎戰巴塞隆納。皇家社會聯賽排名第五，進球數雖達20顆之高但丟球數字14顆則是排名前6位當中最高。然而巴塞隆納進攻力從來都不是問題，更有本賽季聯賽客場從未落敗，皇家社會確實沒有足夠條件被看好。

【足球-西甲】[巴塞隆納 @ 皇家社會][11/05(日)04:00][編號 519]

皇家社會早前有連續兩場比賽都取得勝利，而且都是零封對手，已經走出於聯賽輸給了馬德里競技的陰影。不過上輪聯賽，皇家社會在最後時刻被巴列卡諾追平，原先已在手中的3分積分硬被搶走2分，令米克爾·奧亞爾薩巴爾 Mikel Oyarzabal 的梅開二度也顯的失色。皇家社會本賽季需要兼顧3條戰線，在體能上被受考驗。在歐冠分組賽取得2勝1平暫列小組第一，晉級淘汰階段形勢良好。聯賽目前取得5勝4平2敗得19分排名第五，11輪比賽攻進20顆進球。但防守較弱合共已丟14球，聯賽防守不穩是皇家社會須盡快改善之處。皇家社會最近6次對陣巴塞隆納成績為1勝5敗，當中有2場無法取得進球，更全數合共被攻進17球之多，故本場實在不宜高估。

巴塞隆納上輪聯賽與皇家馬德里的國家德比戰，在比賽6分鐘就憑藉前曼城中場伊爾凱·京多安 Ilkay Gundogan先開紀錄，但之後擋不住皇馬中場裘德·貝靈漢Jude Bellingham 的梅開二度，將巴塞隆納本賽季聯賽不敗的紀錄打破。

回到本場比賽巴塞隆納必然希望馬上重回勝軌，對上3次作客皇家社會都取得勝利。不過巴塞隆納在西甲歷史上客戰皇家社會總共比賽了76場，當中僅取得22勝25平29敗；而2013年至2016年期間，巴塞隆納4場比賽全數落敗。幸好，巴塞隆納本賽季為止5場作客比賽還處於不敗的狀態，取得2勝3平。進攻端亦相當之有活力，多位年輕的攻擊手費爾明·洛佩茲 Fermin Lopez、馬克·圭烏 Marc Guiu以及拉米內·亞馬爾 Lamine Yamal 近期都有不錯的表現，也能減輕羅伯特·萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 的進攻壓力。巴塞隆納還是被看高一線。