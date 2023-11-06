中華男足上個月在高雄體育場擊敗東帝汶，11月要迎來2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪賽事，21日要在台北田徑場迎戰馬來西亞，足協也推出球衣套票、應援毛巾套票，邀請球迷力挺中華男足，一同捍衛主場。

中華男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第1輪賽事以7顆進球，在高雄體育場兩勝東帝汶，晉級世界盃資格賽第2輪小組賽，要與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞同組進行主、客場兩回合賽制，爭取晉級下一輪的門票，11月16日中華男足要先遠征阿曼進行客場賽事，11月21日在台北田徑場主場迎戰馬來西亞，接下來預計明年3月、6月主場面對吉爾吉斯跟阿曼。

上個月在高雄體育場與東帝汶的比賽，足協與運動品牌恩特斯合作，這次繼續攜手，推出國家隊球衣套票以及應援毛巾套票，優惠價從台幣600到1700不等，邀請球迷穿上最佳裝備，和場上的中華男足球員齊心迎戰對手，為了讓球迷即時收到商品，預購期間預計11月16日中午12點結單。

這次恩特斯在台北田徑場的攤位將比高雄場更大規模，球場東區、西區兩側皆有國家隊全系列周邊商品提供各球迷挑選，並與金車柏克金啤酒合作應援台北主場，讓球迷在觀賽期間可以享受沁涼暢快的飲品。

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