上個賽季以亞軍遺憾收場的台南台鋼獵鷹，4日正式發表新賽季主視覺，主色系採用獵鷹代表色獵鷹紅，再搭配象徵台鋼集團的金屬元素，凸顯球隊鋼鐵般的奪冠決心及勇往直前的意志，團結一心喊出「鷹ONE」年度口號，象徵所有南人與鷹速戰隊永遠同一陣線為「冠軍」拼搏。

今年台鋼獵鷹匯集多位鷹勇戰力，新入伍得分砍將金恩，本土方面年度新人王谷毛唯嘉、後場新秀高承恩、實力戰將「喇叭」張博勝、「澄爸」郭少傑及傷癒即將回歸的「企鵝」呂濟而，加上白薩、蘇奕晉與藍少甫等好手加盟，以「速度、準度、態度」三大元素迎向新一季。

例行賽主場開幕戰將於12月16、17日火熱開打，首日交手台啤雲豹，次日對戰首次來訪台南主場的台北台新戰神。獵鷹團隊精心為開幕週規劃了「鷹ONE」主題日，希望以團結、永不放棄的「態度」展開新賽季旅程。開幕周特別安排鷹援軍福利，讓球迷有機會跟球員近距離互動。

而開場將由WingsGirls全陣容帶來表演，準備給球迷「全糖」的甜美演出！此外團隊更設計全新的主場鷹援儀式，全力打造專屬南人的主場體驗。另外，為迎接熱情的球迷，球團延續免費接駁車交通方式，包含「台南火車站」、「高鐵台南站」兩處免費接駁停靠站，方便球迷觀賽，而商品方面除新賽季「鷹ONE」口號T及練習球衣外，還有一系列鷹援軍商品將正式開賣，更推出超優惠套裝組合供球迷購買。

票務規劃上，台鋼獵鷹主場門票分為三階段售票，首波11月6日上午10點開放上季季票會員優先購買年度季票，第二波11月7日下午3點例行賽主場季票開賣，第三階段11月13日下午3點開放12月主場購票，年度門票皆可於「FamiTicket全網購票系統」購買。而鷹援軍季票會員方案，為了回饋球迷的支持，主推全台最甜折扣，且全區季票皆贈超值好禮，包括「鷹ONE」短T、識別證/識別證帶、精裝版鷹援軍護照、LOGO徽章、客製化姓名軍牌及上智關廟麵等精美禮品，同時享有球迷活動資格與各主題日小禮物，而視野最好的全糖區季票更是全聯盟最甜價，各區域享有不同專屬限定贈品，誠摯邀請球迷進場挺獵鷹。

今年例行賽除維持愛心5折優惠票和台南市民與學生微糖區8折外，更新增軍警全區8折優待與團體優惠購票，更有燦星旅遊獨家販售高鐵套票(https://www.startravel.com.tw/)供球迷選購，號召球迷加入鷹援行列，累積入場場次可獲得限量好禮，歡迎鷹援軍們，和獵鷹一同飛向勝利，更多詳細購票資訊及最新票務活動敬請參考臺南台鋼獵鷹官方粉絲專頁公告。