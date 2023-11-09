台南青皮椪柑種植面積約901公頃，面積約占全台18.1％，排名第3、產量2萬3970公噸。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南東山生產的青皮椪柑正值產季，台南市長黃偉哲9日專程北上到電視購物Live節目宣傳青皮椪柑，「叫賣」40分鐘，搶購電話持續湧入，電話聲絡繹不絕，最後銷售近10公噸共5萬顆，讓主持人又驚又喜。

黃偉哲說，台南的青皮椪柑之所以美味，受惠於優越的天然條件，首先它的果樹種植在85度斜坡上，再以烏山頭水庫的優質水源灌溉，才能造就它的獨特風味，剝皮後的椪柑，果瓣飽滿多汁，香味滿溢現場，甜度適中，略帶酸味，像極了戀愛感覺。

台南青皮椪柑種植面積約901公頃，面積約占全台18.1％，排名第3、產量2萬3970公噸。今年果品質量均佳，為全台最早產出之椪柑，目前價格穩定，未來也將與更多通路合作推廣果品。

黃偉哲說，椪柑寓意吉祥，送禮自用兩相宜，不只在台灣，海外華人朋友也喜愛，所以還出口到東南亞，如馬來西亞等地，許多的消費者一吃成主顧，現在是台南青皮椪柑的產季，歡迎民眾把握機會採買、品嘗。