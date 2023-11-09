柯姓農友說，台灣生產的高麗菜，口感、味道比從國外進口的高麗菜好，希望消費者多多支持。（柯姓農民提供／張毓翎台南傳真）

「菜王」高麗菜近期價格回穩，相較大約1個月前，1顆破百元價格，南部傳統市場最近出現2顆70元等親民價位，許多家庭主婦鬆了口氣。有菜農推測，即使過了立冬，天氣依然炎熱，民眾吃火鍋意願低，市場需求減少，氣象局預報周末氣溫開始下降，屆時高麗菜需求量有機會增加。

實際走訪台南傳統市場，高麗菜零售價有1顆50元、2顆才70元，也有1台斤賣35元；有菜販說，現在平地高麗菜還沒開始採收，貨源都來自外縣市的山區，最近價格變便宜後，銷量稍微增加。

蔡姓小姐說，前陣子高麗菜價格居高不下，隨便1顆就破百元，實在買不下手，小顆要100多元，大顆的話甚至破200元，如果非必要不會特別買，為了省錢又要顧健康，全家人經常餐餐吃便宜的紅蘿蔔，現在價格變便宜一點，讓小康家庭比較吃得起，到菜市場可以安心買。

柯姓農民說，他經常到全台各地採收高麗菜，今年逢閏二月，受節氣影響，像是台南善化等平地栽種的高麗菜，產季延後約1個月，12月初才會進入採收季；目前平地初秋品種批發價格每公斤20元、高山初秋品種批發價格每公斤40至50元，價格都在能接受範圍。

柯姓農民也提到，現在雖然進入冬天，白天還是很熱，民眾對高麗菜需求量未到高峰，氣溫若開始下降，有機會帶動新一波買氣；台灣生產的高麗菜，口感、味道比從國外進口的高麗菜好，希望消費者多多支持。