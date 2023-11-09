台南市中西區部分範圍中午12時30分突然發生停電，原來是張姓騎士自撞府前路變電箱，張男無酒駕，送醫無生命危險，但變電箱受損引發278戶停電，台電經搶修後，下午1時04分恢復供電。

42歲張男9日中午沿著府連路機慢車道由北往南行，疑因未注意車前狀況，自撞路旁變電箱，張男經送醫無礙，但變電箱內的變壓器遭撞受損，引發278戶停電，經搶修後，半小時恢復供電，已有部分商家辦公室停電，中斷生意。