東亞籃球超級聯賽參賽隊伍韓國KBL首爾SK騎士8日作客台灣PLG新北國王，首節雖然開局不錯領先8分，但中場休息時國王隊43比43平手，下半場國王拉開差距，以90比72、18分之差擊退SK騎士，賽後騎士隊承諾下次回主場會表現更好，目標贏20分以上。

首爾SK騎士總教練全喜哲表示：「此役我們球隊未展現百分百能力，希望下一場回主場希望表現更好。」對於之後回到主場要如何向新北國王討回面子，全喜哲回應：「回主場應該要贏20分以上。」

對於下次首爾SK騎士期許下次回主場要贏20分，新北國王球星林書豪說：「SK騎士是冠軍隊很有經驗，我們因為有過他們之前在東超兩場比賽的影片可以稍微情蒐一下對手，相信下一次交手雙方狀況會不同，希望不會讓他們贏20分。」

由於賽前受訪時對於提到首爾SK騎士球員金善亨遲疑了一下，讓林書豪被解讀為不認識金善亨，金善亨也放話要在這場比賽後讓林書豪認識他，林書豪努力化解誤會， 賽前特地找金善亨解釋，兩人合照盡釋前嫌，林書豪賽後強調：「我想要金善亨知道我不是不尊重他，我對這個很敏感，大家知道我的故事，我永遠不想當不尊重年輕球員的人。」

金善亨補充，林書豪有特地跟他解釋沒有不認識他的意思，也有跟他致歉，兩人場上尊重彼此是職業球員的專業，在他心目中，林書豪仍是相當棒的球員，目前在東超聯賽和日本、台灣球員交手過，金善亨分析，日本後衛比較是系統化打法，台灣比較多於個人發揮。