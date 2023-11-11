PLG全新球季11日在台北和平籃球館拉開序幕，本季跳槽新北國王的林書豪，貢獻全場最高21分，另有6助攻、7籃板，弟弟林書緯也拿19分、5助攻與4抄截，「林家兄弟」攜手幫助國王最後以96比89力挫地主台北富邦勇士，搶下新球季開幕戰勝利。

新球季開打後的第一分，就由林書豪的罰球拿下，國王也打出7比2開局，接著林書緯接連投進兩顆三分球，幫助國王擴大領先到11分，打完首節，國王25比17領先，林書豪首節5分、2籃板，卻發生4失誤。

第二節一開始，林志傑就連進兩顆三分球，除了引爆地主球迷歡呼，也把落後差距縮小到3分，不過國王也靠李愷諺、牧倫斯兩人火力重新拉開，上半場結束。國王49比39領先，但林書豪半場投5中1，只拿5分、5籃板。

富邦第三節開始，就靠林志傑、辛特力各1顆三分球，打出15比5追平攻勢，甚至靠著張宗憲上籃取得1分超前，幸好林書豪三分火力甦醒，更在第三節結束前投進壓哨三分球，讓國王打完前3節，仍以71比68領先。

打到最後1分23秒，張宗憲兩罰俱中，幫助富邦追成87比91，接著曼尼高最後37秒兩罰中1，簡廷兆搶投三分不進，反讓李愷諺快攻放進兩分，林書緯最後20秒的兩罰俱中，擴大領先到9分，國王已經勝券在握。