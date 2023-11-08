8日晚間的東亞超級聯賽新北國王主場迎戰韓國KBL首爾SK騎士，林書豪、林書緯兄弟同場先發，兩人努力做出貢獻，幫助國王隊90比72留住勝利。

賽後林書豪和林書緯都很開心一起先發出賽，林書豪並說：「這是很特別的一場比賽，我可能因為太緊張、太像打好而有點急，表現有點不盡理想得。半場休息我跟弟弟因為我打不開，更需要他來挺身而出，他下半場拿19分表現很棒。另外我們的洋將安尼奎才大學剛畢業，這場比賽他打起來不緊張，看不出是他人生首場職業賽。」

林書緯此役上半場只得2分，三分球出手一次落空，下半場三分球6投5中、狂轟19分，他回應，第一次和哥哥聯手先發出賽很開心，兩人知道在場上不只能彼此搭配，也可以製造機會給隊友，相信對手會很難防守。

SK騎士主力球員金善亨認為，林書豪是很棒的球運，他的弟弟林書緯也一樣非常出色，「至於我自己還在從傷勢回來後找球感，這場比賽無法展現百分百的能力，期待下場展現更好的一面。」