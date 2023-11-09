台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今晚在主場迎接東亞超級聯賽首戰，林家兄弟首度攜手，林書豪拿下12分、8籃板、9助攻，而林書緯攻下21分，率隊以90比72擊退來訪的韓國首爾SK騎士。

台灣職籃P. LEAGUE+開幕戰將在11月11日開打，新北國王將作客台北和平籃球館與衛冕軍台北富邦勇士交手，而在展開新賽季首戰之前，先在東亞超級聯賽亮相。

國王隊東超聯賽首戰在主場新莊體育館對決韓國首爾SK騎士，這也是林書豪加盟國王後首度與弟弟林書緯在場上並肩作戰，而比賽另一看點就是林書豪與韓國第一控球後衛金善亨在場上對決。

國王隊洋將安尼奎（Christian Anigwe）開賽先靠著林書豪助攻得分，而迅速進入狀況的首爾騎士，由金善亨、洋將沃尼（Jameel Warney）聯手發動12比2攻勢取得領先，國王隊靠著林書緯首節尾聲跳投，將落後比分縮小至個位數。

國王隊次節除了本土球員李愷諺挺身而出外，洋將曼尼高（Kenny Manigault）三分線外以及籃下都能給予火力支援，率隊追成4分差，林書豪與安尼奎隨後連得4分，半場結束國王隊扳成43比43平手。

國王隊下半場由林書豪3分打、開啟一波10比4攻勢小高潮，而上半場僅得2分的林書緯第3節展現火燙手感，單節3顆三分球，幫助球隊以69比58反超。

林書緯決勝節持續在三分線外開火，而林書豪倒數2分多鐘連得5分，包括1記三分球，繼續擴大領先優勢，國王隊終場以18分差迎接在東超的首場勝利。

國王隊以洋將曼尼高表現最佳，斬獲全隊最高的22分，而林書緯繳出21分、3籃板、6助攻，林書豪貢獻12分、8籃板、9助攻。首爾騎士得分則集中洋將沃尼身上，個人轟下45分、11籃板。

東超第2個賽季共有8隊參賽，來自PLG富邦勇士、新北國王分屬A、B組，而國王隊同組對手包括日本琉球黃金帝王、韓國首爾騎士、菲律賓馬尼拉電器。（編輯：張雅淨）1121108