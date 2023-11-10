高雄前鎮區金福路10日中午發生一起離奇交通事故，63歲吳姓貨櫃曳引車駕駛出貨櫃場右轉時不慎撞倒30歲陳姓機車騎士，當場將機車捲入車底，所幸陳男當時果斷棄車跳開，身上竟僅有擦傷，詳細肇事責任將送交通大隊分析研判。

草衙所與交通分隊今中午時獲報，金福路貨櫃場前發生一起嚴重的交通意外，曳引車疑似轉彎不慎，將機車騎士捲入車底，騎士生死未明。

員警趕抵現場，發現陳男奇蹟似地站在路旁，手腳僅輕微擦挫傷，意識清楚，但為了安全仍呼叫救護車，將人送到小港醫院檢查。

據了解，陳男當時在貨櫃場門口停等紅燈，正準備等路上沒車時左轉金福路，沒想到吳男開車出貨櫃場就逕行右轉，當下他發現距離太近，根本來不及駛離，便果斷跳車逃命。吳男發現車底輾過東西，也嚇得立刻急煞、停車查看。

前鎮交通分隊及草衙所警員確認雙方駕駛人均無酒駕情事，詳細肇事責任將送由交通大隊進行後續分析研判。