打個方向燈就當「冥燈」一直衝？有騎士行經新北市新莊區環河道路上時，眼看前方砂石車閃著右轉方向燈20秒之久，沒想到後方有4輛機車試圖闖過，其中2輛機車加速驚險通過後，而另外2輛沒通過的機車則急煞停下，還造成追撞；對此，網友看了也搖頭表示「停一下總比七天後回家好」、「那是方向燈不是請你加速燈」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段23秒影片，拍攝地點位於新北市新莊區環河道路與19號越堤道附近，從畫面中可見，前方有輛砂石車已打上右轉的「方向燈」20秒，要轉進19號越堤道時，然而，跟在砂石車後方的2輛機車騎士硬切驚險通過，而還有2輛機車騎士試圖要闖過時，眼看過不了選擇緊急煞車，讓砂石車先右轉通過，不過這2輛機車還發生追撞。

另外2輛機車騎士眼看過不了，緊急煞車還造成追撞。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

對此，原PO感嘆也在貼文寫下「說天才還是...各位怎麼說咧...真的輾過去，我想您連祖宗十八代都不知道您是誰了，更不用說您的爸媽...」。

影片在網上曝光後，網友罵翻紛紛留言表示「衝衝衝！往地獄衝！還好沒有害到無辜司機」、「大車都在轉彎了還要過，碾到又要說平時都很孝順之類的了」、「打個方向燈你就當冥燈一直衝」、「這樣還想衝！想死不要害人」、「停一下總比七天後回家好」、「一堆沒安全意識的急著趕當孝子」、「那是方向燈不是請你加速燈」。