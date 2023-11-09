P. LEAGUE+ 9日召開紀律委員會，針對新北國王戴維斯、楊敬敏球場外爭議行為，裁定戴維斯禁賽20場和罰款35萬元，以及楊敬敏禁賽15場，兩人的懲處從今年11月11日2023-24球季開打日立刻執行，新北國王同日晚間也作出回應，表示PLG新通過的聯盟規章在判罰規範上不夠完善，對於球隊和球員造成困擾，希望秘書長對外說明。

以下為新北國王聲明全文：

本球隊於今（9）日下午，收到P. LEAGUE+ 紀律委員會對於本球隊球員楊敬敏、戴維斯懲處裁定結果，並知悉聯盟已向公眾公告。惟按甫新通過之聯盟規章在判罰規範上並不完善，包括判罰標準不明確，且聯盟未予以當事人說明事實背景的機會，即逕為裁決及公告與大眾，已對球員及本球隊造成困擾。希望聯盟能夠藉由本次案件，由秘書長進行說明，以釐清前開問題。

為確保各方權益的保障，新北國王將依據新規章探尋所有爭取改正裁罰內容的機會，更盼能夠透過本次案件，促使聯盟在裁罰規範與處置上，建立更加明確且統一的判罰標準，以保障聯盟、球迷、球員及球隊的多方權益，並促使台灣職業籃球整體環境的進步。

戴維斯。(資料照／PLG提供)