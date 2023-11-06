台灣籃球球星戴維斯5月與前妻在桃園市中壢警分局青埔派出所前拉扯，涉及傷害罪被起訴。桃園地方法院6日開準備程序庭，戴維斯表示是意外拉扯，他願意道歉並希望和解。

身為新北國王籃球明星的戴維斯和前妻協議離婚後，今年5月12日晚間在青埔派出所前，戴維斯和前妻產生為一事爭執，2人拉扯下，前妻左手背與右前臂遭抓傷，桃園地檢署依傷害罪起訴戴維斯。

法院開庭審理前，戴維斯辯護人指案件涉及《家庭暴力防治法》相關，請法院審酌是否不公開審理。不過法官休庭10分鐘討論後，認為起訴部分不包含保護令，只有傷害部分，裁定公開審理。

戴維斯表示，並非故意造成前妻傷害，僅承認過失傷害可能性。戴維斯表示，承認因疏失造成的傷害，也願意對前妻表達歉意，也希望和解。

另勘驗影片，當時前妻走向車旁...，後戴維斯跑下車，前妻想要閃避，但戴維斯動作讓前妻難以突破，雙方發生拉扯。員警疑似聽到聲響，趕緊衝出將2人隔開。