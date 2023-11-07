因為性騷風波自請暫停其P. LEAGUE+執行長職務的「黑人」陳建州，7日回鍋出任改為協會制的PLG聯盟副會長，他也透過IG發文表示，自己的角色轉變、使命不變，期許用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻。

陳建州在2020年推動成立台灣職籃PLG，3個球季下來累積不少球迷，他也相當驕傲線上轉播觀看人數屢創新高，無奈今年6月接連被藝人大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷擾，後來自請暫停其PLG聯盟職務。

今年10月PLG宣布，由璞園建築團隊董事長李忠恕擔任聯盟董事長兼執行長，陳建州卸任聯盟董事長、執行長及聯盟理事長3項職務，當時PLG聲明也提到，，未來仍將借重陳建州的長才，一起為台灣籃球共創美好未來，11月6日聯盟才宣布改組，從公司制改為協會制，由前中華隊國手、現任好市多亞洲區總裁張嗣漢擔任首任會長，7日在宣佈陳建州出任副會長，為張嗣漢提供相關諮詢。

陳建州7日在IG發文表示：「P. LEAGUE+聯盟以協會制改組後，請各位球迷朋友別擔心，接下來我的角色稍微有點改變，從今天開始將擔任PLG聯盟的副會長，以這個角色跟張嗣漢大哥一起為所有球團及球迷們服務。『角色轉變，使命不變』，也期許自己用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻。Basketball Never Stops。」