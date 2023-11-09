PLG召開紀律委員會，新北國王球員戴維斯遭到禁賽20場和罰款35萬元處分。（中央社資料照）

P. LEAGUE+ 今日（11/09）召開紀律委員會，會中裁定目前效力於新北國王的本土球員戴維斯禁賽20場和罰款35萬元，楊敬敏禁賽15場，11日新賽季開打日立刻執行。

P. LEAGUE+ 此次邀集愛爾達電視董事長陳怡君、中華民國棒球協會副理事長趙士強、NOWnews副總編輯張勵德、桀彬國際法律事務所律師江皇樺等4名公正人士擔任紀律委員，共同討論新北國王球員楊敬敏及戴維斯季外違反聯盟規章之個人事件的後續懲處，以及考量是否觸法以及對聯盟形象所造成的傷害，會中裁定楊敬敏禁賽15場、戴維斯禁賽20場及罰款新台幣35萬元，兩人禁賽場次，將於本季開幕戰開始執行。

對於楊敬敏案，PLG表示，新北國王球員楊敬敏影響聯盟形象，依聯盟賽事章程第一章2.2.2.6「影響聯盟形象，由紀律委員會依情節輕重於判斷。經紀律委員會討論，考量楊敬敏球星身份於聯盟具指標意義，行為已嚴重影響聯盟形象及品牌價值，處以禁賽15場，將於新北國王和臺北富邦勇士開始執行。此外因此事件未涉及司法問題因此不進行罰款，但聯盟強烈建議球團於禁賽期間不予支薪，達到懲戒效果。

對於新北國王戴維斯刑事起訴後續懲處案件，PLG強調，戴維斯近期遭刑事起訴，依聯盟賽事章程第一章2.2.2.8「刑事起訴，罰款並禁賽15~25場。」經紀律委員會討論，因此事件已觸法及考量近幾年國內外職業運動的家暴狀況及處理方式，一致決議禁賽20場及罰款新台幣35萬元整，禁賽場次也將於新北國王和臺北富邦勇士開始執行。此外，聯盟強烈建議球團於禁賽期間不予支薪，達到懲戒效果。