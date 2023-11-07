桃園市政府今年6月1日起啟動「靜桃專案」，由警察局、環保局及經濟發展局跨局處聯合執法，中壢警方配合強力執行此專案，今年度截至目前為止已取締2407件改裝噪音車，總開罰金額超過新台幣700萬元。近日青埔地區里長也反映有改裝車擾民，相關單位安排勤務，6日晚間至今天清晨共攔查14輛改裝機車，並查到1名未成年少年無照駕駛。

近期有民眾反映，中壢青埔地區深夜也有改裝車擾人清夢，中壢警分局長唐嘉仁，邀集當地青埔里長張茂土、洽溪里長游家興、青溪里李詠芳、芝芭里長黃連應等人共同討論。里長們說，雖然沒有里民反映機車聚集飆車，但偶爾會有改裝車輛行經，中壢警方當晚就編排勤務，並由分局長唐嘉仁親自主持，派出多輛警車於青埔地區威力聯巡，環保局也派出5名協勤人員協助檢測。

稽查人員從6日晚間7時持續到7日凌晨6時，總共攔查到14輛改裝機車，其中有8輛經環保局人員當場測定噪音超標，當場開罰，還查到1名未成年少年，不僅無照還騎乘噪音超標的改裝機車，警方馬上通知家長到場接回，並對噪音超標及無照駕駛行為依法開罰。

唐嘉仁表示，改裝車傷財且擾鄰，未來會持續規劃各項勤務加強攔查拍照通報，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。