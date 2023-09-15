台裔球星林書豪新賽季確定落腳PLG新北國王，將與弟弟林書緯當隊友，國王隊總經理毛加恩表示，林書豪加入，不只是給國王球迷最好的禮物，也將繼續在亞洲籃壇發揮影響力。

新北國王上季闖進季後賽，最終不敵台北富邦勇士，拿下亞軍，國王隊在休季期間結束外籍生聶歐瑪合約，意味著清出1個外籍生或華裔球員空間，且7月選秀會上也未補進其他外籍生，外界當時就在臆測是在為網羅林書豪做準備。

林書豪晚間在Instagram自曝加盟新北國王消息後，國王球團隨後發布新聞稿表示，傍晚與華裔球員林書豪達成共識，新賽季將降臨新北市，披上禁衛軍戰袍，成為新北國王的一份子。

國王隊當家球星楊敬敏因婚外情離隊，衝擊球隊戰力，如今國王隊成功簽下林書豪，戰力大為進補，將成為富邦勇士尋求4連霸的最大阻礙。

新北國王總經理毛加恩透過球隊新聞稿表示：「過去這麼多年看著林書豪發揮難以想像的影響力，心中充滿敬佩，能讓書豪在新球季選擇加入新北國王，也一圓與書緯一同奮戰的夢想，我感到十分的榮幸。」

毛加恩表示，相信對所有粉絲來說，林書豪的加入不只是給國王球迷最好的禮物，也是繼續在亞洲籃壇發揮他的影響力，激勵年輕世代的孩子們，勇敢追逐夢想，「謝謝書豪，讓我們一起挑戰全新的未來」。

林書豪成為自由球員後，是多支球隊鎖定補強的目標，國王隊執行長陳信生表示：「這段時間，新北國王團隊盡全力與林書豪團隊溝通、討論，我們甚至不確定這支年輕的球隊，是否能成為林書豪這樣世界級球星考慮加入的團隊。」

陳信生透露：「這段時間書豪幾乎是以他的方式，重新認識整個新北國王，從教練團、球員、管理層甚至營運行銷團隊，在漫長的考慮過程中，林書豪最終認同了新北國王，包含王家人經營這支球隊的核心理念，選擇前進新北市，可以說我們通過了這場極為仔細的考驗。」（編輯：謝雅竹）1120914