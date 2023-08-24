台北台新戰神24日公布隊名、隊徽及球隊目前狀況，領隊尚瑞強表示，雖然已經確定有12名本土球員和2位外援加色，還會持續厚實團隊戰力，也會跟上季效力PLG高雄17直播鋼鐵人、目前成為自由球員的林書豪接洽。

尚瑞強表示，據了解目前有6、7隊和林書豪接觸，「以林書豪的形象，肯定是每個球團都想要的好手，大家也看到他加入鋼鐵人後給球隊帶來的化學變化相當驚人，我們只能希望他願意和台北台新戰神多談一點。」

尚瑞強也提到，球隊從今年4、5月開始籌組，光LOGO就討論準備了3個月，也在8月通過正式成立，榮譽顧問黃萬隆也以執教生涯30年經驗為球隊提供建議，並揭曉球隊目前球員陣容包括隊長林宜輝、張耕淯、丁聖儒、黃聰翰、曹薰襄、陳文宏、張兆辰、林勵、劉彥廷、許敬恩、孫思堯及近日話題人物林秉聖，尚瑞強也持續展現加強球隊戰力的企圖心，希望可以讓林書豪願意和球隊多談一點。