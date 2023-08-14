台啤雲豹職業籃球隊14日 宣佈，由美籍教練歐森(Michael Olson)擔任新賽季總教練，他說：「希望能透過這次的機會，將雲豹打造成台灣職籃的傳統強權，而且不僅是為雲豹培養人才，也為台灣籃球培育優秀的選手。」

歐森現年44歲，擁有豐富海外執教經驗，除擔任過NBA夏季聯賽聖安東尼奧馬刺隊助理教練外，更在日本B聯賽 (B.LEAGUE) 三度帶隊摘冠，還曾帶領過越南國家隊、法國甲級聯賽球隊，也曾指導過NBA球星克雷湯普生 (Klay Thompson)。

歐森今年曾受到中華民國籃球協會邀請，擔任籃球教練研習課程講師，協助訓練國內教練，現以職業球隊總教練身份再度來台，他表示，台啤雲豹是一支具有潛力的球隊，自己已對陣中幾名核心球員和新秀做過功課，蔣淯安、高錦瑋、李啓瑋、林信寬、阿拉薩等人都是非常優秀、極具潛力的球員，他說：「希望我能幫助這些新秀快速成長，蛻變成為可以獨當一面的球星。」