高雄全家海神職業籃球隊6日確定與聯盟元年最佳外援布銳克曼，以及上季傷痛纏身的立陶宛中鋒庫薩斯續約，再戰新球季。兩人目前已在家鄉展開自主訓練，為開季做準備，同時表示迫不及待回到台灣與隊友會合，迎接挑戰。

布銳克曼曾寫下單場21次助攻的聯盟紀錄，2022-23年球季助攻數高居第二，並三度完成大三元紀錄(含連兩場大三元)。與海神攜手第三個球季，追逐年度冠軍目標更是明確。

「新球季的目標絕對是冠軍！」為此布銳克曼已早早在家鄉展開訓練，持續提升能力，「謝謝 #神隊友 的支持，希望第三季能與你們再次相見！」

「我很開心能夠回家，回到海神隊，十分期待球季的到來。」庫薩斯上季例行賽末因腳部傷勢提前關機，返鄉治療。經過3個月的休息與復健，目前已展開重訓及球場訓練。

庫薩斯提到，上季無論對海神或他而言都是艱難的賽季，「我已經準備好貢獻我百分之兩百的力量，幫助球隊重返榮耀。」

庫薩斯不忘向 #神隊友 喊話，「我需要你們的支持，讓我們一起將高雄巨蛋變成全台魔鬼主場，各隊引以為懼。我們球場見！」