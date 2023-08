高雄全家海神職業籃球隊4日與旅美好手唐維傑正式簽約,現年23歲的唐維傑是「高雄囝仔」,他表示籃球開拓了他的視野並帶來特別的人生經歷,他同時感謝一路上幫助過他的人與海神球團給予信任與支持,「未來遇到困難,會保持一樣的心態,堅持下去。」

投入職籃的唐維傑,其實足球才是他最初接觸的運動,光華國小籃球教練馬一鳴笑說,「他以前幼幼足球賽,一個人可以踢十幾分,踢到對方守門員都哭了。」後續四年級才加入籃球隊,五年級就跟著國中生一起練,甚至訓練結束,再自我加練拿啞鈴跑看台樓梯。

自律與好勝心,不只在球場。學長吳永盛、同屆的林庭謙出國追夢,他用一年的籃球空白,到美國語言學校換取托福成績達標,申請進聖瑪麗瑞肯高中就讀,畢業後終於獲得NCAA D1維吉尼亞軍校全額獎學金。

從買東西不會說靠比手畫腳,到獲得大學文憑的肯定,「回台灣」的念頭不是沒有。唐維傑說:「我很喜歡Kobe Bryant的一句話,『Resting at the end, not in the middle.(到終點再休息,不要在中途)』, 到終點再休息。我都告訴自己再撐一下,就這樣過了七年。」

面對傷勢,也是如此。當天賦遇到傷來磨,瓊斯骨折(Jones fracture)、兩度膝傷,一個人進醫院開刀。七賢國中鄭曉嵐教練勉勵他,「越挫越勇,越努力的人越幸運。」

唐維傑說:「籃球就代表我的人生,如果沒有籃球,說不定就沒有去美國的機會,接觸那麼多人、進到職業隊。謝謝自己,這麼困難的路上都還堅持住,未來會用一樣的心態,努力作好每一件事情。」

唐維傑將披上海神隊11號戰袍,選擇11號除了因為哥哥,也是提醒自己莫忘初心,「國中是穿11號。現在加入職業隊新環境,11號背號如同重新開始,提醒自己保持謙遜。」唐維傑全系列背號短TEE將於5日12時至16日12時,在官方商城開放預購,官方商城:https://shop.ktown-aquas.com/