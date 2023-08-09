成都世大運中華代表團獲得10金17銀19銅，創境外參賽最佳，也是歷屆參賽以來僅次於2017台北世大運26金34銀30銅的佳績，9日代表隊出席返國參賽接受表揚，獲得第4名的女籃隊也受邀，陣中不少球員都帶傷奮戰，教頭何正峰認為已是難能可貴的成績，球員表現值得肯定。

何正峰表示，主力林蝶世大運前就有右手腕舊傷，休息復健1個月後，帶著舊傷和球隊移地訓練備戰世大運，並在正式賽事努力為團隊盡一份力，林蝶則說右手因為舊傷無法完全施力，沒想到世大運第一場左手也遇到相同傷勢，傷到三角纖維軟骨複合體，世大運期間先吃消炎藥跟止痛藥上場奮戰，一回台灣就上石膏，要兩周後才會拆掉。

被問世大運印象深刻的比賽，林蝶認為是8強賽對匈牙利及4強賽對上地主中國大陸，儘管面臨身材劣勢，大家還是打出精神、盡力做好該做的，和大陸隊208公分的現役WNBA好手韓旭是第二次在國際賽相逢，之前U18亞青就看過，只是自己當時不是主力，在成都世大運才有比較多對抗，另一位201公分大陸隊長人劉禹彤則是第一次遇到，林蝶也感受到對手身材的厚實度。

除了林蝶，何正峰提到控球彭曉彤腳踝關節有扭傷，徐玉蓮也出現輕微腦震盪，主力球員們幾乎都是帶傷努力為團隊奮戰，經過連日強烈賽事都累了，最後兩場賽事消耗較大，也希望未來可以加強球員在體力的恢復、調節及耐久的提升，自己首度帶領世大運代表隊，發現在面對東歐球員上台灣球員對抗性有點薄弱，或許有機會也建議安排一些到東歐的移訓，努力減少球員在身體對抗上的吃虧。