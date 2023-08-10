台北市東華扶輪社持續在台灣支持、培育基層田徑選手，今日在君悅飯店舉行第14屆的田徑獎學金頒獎典禮，本次共有14名選手與3位教練獲獎，其中3位破全國紀錄獎。

彭名揚在成都世大運男子400公尺跨欄以48.62秒勇奪金牌，改寫2001年陳天文北京世大運所創全國紀錄、達巴黎奧運標。

林昱堂在亞洲田徑錦標賽跳遠以8公尺40的成績獲得金牌，也打破了乃慧芳高懸30年男子跳遠的紀錄，獲頒3萬元獎金，同時取得世錦賽和巴黎奧運入場券；另外余雅倩選手在美國加州長灘邀請賽女子鏈球項目，再次打破全國紀錄，以67公尺32拿下賽金牌，也獲頒獎金3萬元。

其餘獲獎的選手有鄒淑珺、柳辰諭、顏紫芯、林翊凱、林沛萱、鍾至翔、林柏勳、李伯睿、王梓諠、徐立紘、林哲緯、黃郁庭，另外三名優秀得獎的教練分別是鍾彩榮（新竹縣芎林國中）、游文龍（桃園市桃園國中）及朱盛豐（新竹縣湖口高中）。

東華扶輪社第28屆社長 彭榮富在頒獎典禮上，看到選手們平常練習與比賽得獎的影片，深受感動現場加發15萬元給選手們，鼓勵大家繼續努力，讓台灣的選手能在國際體壇持續發光、發熱，讓台灣用體育做外交，讓世界看見台灣！