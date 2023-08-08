吳芳嫺（右）、許育修成都世大運混雙摘金。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

第31屆成都世大運明晚8時閉幕，台灣代表隊本屆拿下10金17銀19銅的佳績，體育署長鄭世忠說：「田徑、游泳、體操等客觀主流項目都有摘金奪銀，算是滿意的部分。」

大型的國際綜合運動賽會向來重視陸（田徑）、海（游泳）、空（體操）等3大客觀主流運動，也是代表一個國家的運動實力是否強盛。

台灣代表隊在成都世大運共斬獲10面金牌，其中田徑彭名揚在男子400公尺跨欄破全國摘金，還達到巴黎奧運參賽標準；李智凱在體操鞍馬展現今年個人最高難度動作輕鬆摘金；游泳池畔王冠閎、王星皓也替台灣帶回2面銀牌。

鄭世忠在接受中央社訪問時說：「如果要挑一個最大的驚喜，那應該就是田徑的那面金牌，畢竟是客觀項目而且又直接達奧運標，可見過去我們所做的潛優選手培訓計畫很有效果。」

鄭世忠說：「當然，游泳的表現也很出色，體操則是原本就在預料當中，畢竟李智凱的實力早就是世界級的，倒是蕭佑然逆轉摘銅讓我印象非常深刻，另外就是這批韻律體操選手練了20年，終於在世大運拿到銅牌也很讓人感動。」

不過鄭世忠提到，跆拳道對打項目拿了5面銀牌，其中不乏國家隊主力選手，顯見差了這臨門一腳也是個隱憂。他說：「這次跆拳道前幾輪的對手很多都是大學生，但到了金牌戰的時候，都是遇到將來在亞運、奧運真正的對手，但卻都只拿到銀牌，可見這項以往我們有實力的項目，優勢正在慢慢流失。」

鄭世忠強調：「整體來說，我們的金牌數、獎牌數都比上屆提升，可見經過這些年的疫情，我們體育實力還是有在一直進步當中。」（編輯：李亨山）1120807