大陸國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，研究有關到期階段性政策的後續安排，拍板決定核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。

根據央視報導，會議中強調，安全是核電發展的生命線，要堅持安全第一、品質第一，按照全球最高安全要求建設新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領域安全監管，提升關鍵核心技術國產化水準，確保萬無一失。

此次會議中也討論並原則通過《關於延長授權國務院在粵港澳大灣區內地九市開展香港法律執業者和澳門執業律師取得內地執業資質和從事律師職業試點工作期限的決定（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。

會議中指出，對今明兩年到期的階段性政策作出後續安排，對於企業穩定預期、提振信心、安排好投資經營具有重要意義。本次延續政策專案多、涉及領域廣，延續時間長，契合企業期待，要認真做好宣傳解讀，全面抓好推進落實。