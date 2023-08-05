根據《中國工業報社》報導，中國大陸56艘無人艦艇進入南海萬山群島水域，展開大規模水面無人艦艇「多艇協同」技術測試，可組成「鯊群」圍攻敵艦。退役少將栗正傑表示，大陸「鯊群戰術」 ，對它在台海、南海等海上作戰來講，幫助很大。

針對中國大陸56艘無人艦艇，栗正傑5日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，把人的因素排除掉之後，無人艦艇就可以不靠港補給，就能70天都在海上，床位、廁所、餐廳、廚房，都可以空出來放燃料、武器。美國在去年就已經秀過了。

栗正傑指出，大陸這次展示出來的無人艦艇都比較小，大概只有70幾公尺長，航程距離可能比較短。和美國去年在環太平洋演習時，所展示的「遊騎兵號」無人艦功能、大小、性能都差不多。

栗正傑點出，無人艦艇可以反潛、可以攜帶飛彈、艦砲、防空，加上AI自動化，空中衛星導航，在這種狀況下，無人艦艇可以執行巡邏、監控、跟監任務等等，而且比較不受海象的影響。在俄烏戰爭中，都已經看到無人機了，無人艦勢必成將來海上的一個作戰新武器。

栗正傑表示，現在中共已經發展出無人艦的形式，而且研究「鯊群戰術」的戰法，對他們台海、南海等沿海地區的海上作戰來講，幫助很大。