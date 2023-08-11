民進黨主席、總統參選人賴清德即將在明（12）日啟程出訪巴拉圭並過境美國，預計17日返台，外界預計大陸將會進行軍演反應。依陸海事局今日也公布最新公告，本月12日到14日將在東海進行一項軍事演習。

根據中國大陸海事局公告，浙航警表示，從8月12日中午12點到8月14日下午4點，於下列座標（1）29-47.0N，123-27.0E（2）29-47.0N，124-48.0E（3）29-17.0N，124-48.0E（4）29-17.0N，123-27.0E四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止駛入。

中國大陸海事局公布最新軍演警告。（圖取自中國大陸海事局）

惟據熟悉兩岸情勢的人士指出，賴此次出訪，預料大陸確有可能以軍演回應，但不會是像今天海事局公布的這種規模而已，這只算一般軍演；真正的回應會像今年7/13日前後，共軍連兩天出動超過30架以上各型軍機，彷彿「半包圍」台灣之模式軍演，期間還曾有美國海軍P-8A反潛機沿台灣海峽中線由北向南航行，情勢緊張。不過，此次共軍如何回應賴出訪一事、有無軍演時間或規模目前無法確知。