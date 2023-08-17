根據《美麗島電子報》總統大選最新民調，支持度以民進黨賴清德35.7％最高，國民黨侯友宜21.9％次之，民眾黨柯文哲則為21.7％。針對柯文哲民調下跌原因，媒體人吳子嘉分析，民進黨從716開始鎖定柯進行有效打擊是關鍵點，且柯的攻防部隊不強，沒有人幫他打仗。

針對柯文哲民調下滑，吳子嘉16日在節目《關鍵時刻》指出，應該是民進黨的攻擊序列開始了，從716開始鎖定柯，進行有效打擊。他說民進黨鎖定的方式很特殊，沒有直接打柯文哲，而是先打「館長」陳之翰跟前立委黃國昌，陳、黃在716舉辦了不是很成功的遊行，當這兩人受傷後，就間接傷害到柯。

吳子嘉接著表示，柯文哲當時做了一個錯誤的決策，就是馬上開始切割，稱716活動與他無關，但因他有參加活動，所以責任一推更糟糕，群眾都跑掉了，「這是一個關鍵點，所以有人開始打仇女、一連串地去攻擊他。」

吳子嘉認為，柯文哲還有一個缺點，他的攻防部隊不強，其實只有發言人跟他本人，沒有人幫忙打仗，所以當柯不回應時，也沒有人敢回應，之前還曾有民眾黨台北市議員幫柯道歉，被他罵了一頓。

另外，吳子嘉點出，柯文哲還有一個問題，就是年輕人支持度已經有部分被賴清德超前，且他60歲以上支持度是個位數，因此，他若不快點進行藍白合或與他人合作，想要單獨參選並取勝會非常困難。