根據《美麗島電子報》總統大選最新民調，在三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德35.7％、國民黨參選人侯友宜21.9％、民眾黨參選人柯文哲21.7％。若是四腳督的戰局，賴清德為34.8％、侯友宜18.9％、柯文哲18.9%、鴻海創辦人郭台銘12.9％墊底。律師葉慶元認為，侯友宜已經站穩腳步，柯文哲的民調恐會越來越低。

葉慶元今(16日)在臉書粉專貼文表示，守得雲開見月明。《美麗島電子報》相信不會有任何人說它是親藍的媒體，這個民調的結果，其實可以顯示，侯友宜已經站穩腳步。他甚至預言，沒有班底、沒有政績、立場反覆、言行不一的柯文哲，民調只會越來越低。

葉慶元接著表示，美麗島電子報今天也公布四腳督最新民調，結果顯示總統大選支持度，賴清德有34.8%、柯文哲18.9%、侯友宜18.9%、郭台銘12.9%，不投票或投廢票的有4.0%，未明確回答的有10.5%。

網友回應表示，「柯還會自爆」、「支持除綠以外民調第一的人選！」