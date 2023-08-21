台灣民意基金會21日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。對此，前立委沈富雄21日就表示，「如果這民調是對的，我很難相信這種情況，如果是這樣，國民黨可以棄選了，不參加這一次大選，你13％還不棄選？然後讓柯文哲去努力跟賴清德決戰中原」，引發討論。

沈富雄21日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這個棄保這麼早就完成了，因為國民黨不爭氣，被大部分的中間選民看不起，要不然哪有這麼早，還有4個半月就掉到13％，你國民黨的盤有小到那個程度嗎？」沈富雄更接著說，「但如果你相信這個民調，被棄保的這麼乾淨，我們一直講侯友宜跟柯文哲如果是麻花捲在一起的話，要棄保不容易的」。

沈富雄更說，「如果這民調是對的，我很難相信這種情況，如果是這樣，國民黨可以棄選了，不參加這一次大選，你13％還不棄選？然後讓柯文哲去努力跟賴清德決戰中原」，不過沈富雄最後也強調，「但我認為要讓柯文哲去決戰賴清德，理論上是根本不可能，柯文哲沒有陸軍、沒有區域立委、力量單薄，他的力量在渙散中、跑掉了，柯文哲的力量正在往下墜」。